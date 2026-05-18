タブレット注文やロボット配膳、無人レジが普通の光景になった。働くシニアや外国人も日常的に見かける。それでも人手が不足する謎を解く。「再雇用の上限が75歳」の会社も現れている「介護や建設の現場で顕著ですが、日本人の労働者はものすごく高齢化しています。50代や60代が主力で、40代は若手、20〜30代は皆無といった状況になっています。介護現場などでは求人に70代が普通に応募してくることもあります」（ジャーナリストの