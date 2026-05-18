契約最終年を迎えた阿部慎之助監督のもと、背水の陣でペナント奪還に挑む巨人だが、その戦いぶりは決して"球界の盟主"に相応しいものとは言えないだろう。苦しみながらV奪還を目指す阿部巨人には何が足りないのか。憂いを抱く巨人の大物OBたちからは、厳しい指摘が相次いだ――。【前後編の前編】【写真】阿部慎之助・監督が重用するベテラン坂本勇人や田中将大など。ほか、若手の竹丸和幸や浦田俊輔なども「育てると言ってた