亀田興毅のイベントが突如として中止井上尚弥と中谷潤人の世紀の対決で盛り上がった日本のボクシング界。互いの次戦は誰なのか、今もその余韻は続いている。そんなボクシング界の熱気に水を差すようなトラブルが起きた。5月23日、24日と2日間に渡って中央アジア・キルギス共和国で開催される予定になっていたボクシング興行「SAIKOULUSH Vol.5＆6」が中止になったのだ。主催者は「適切なファイトマネーの支払いならびに、安全かつ