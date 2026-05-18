「長男教」という言葉がSNSで話題に2026年5月15日、「長男教」という言葉がSNSを席巻した。きっかけはニュース番組『わたしとニュース』が取り上げたことによる。報道では、長男に教育費をかけるため学歴も年収も高い傾向があること。そして、長男が親と同居や面倒を見ることにより、その妻の幸福度が下がる可能性があることに言及していた。長男教とは、長男を他のきょうだいよりも過剰に優遇し、特別視する価値観に対する造語だ