“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が17日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の水中動画をアップした。【写真】お胸の揺れが…三田悠貴、衝撃の“水中動画”三田は、動画を添えて「山と田んぼ見ながらゆっく〜りのんび〜り温泉浸かってボーーッとしてきた。念願のスペーシアXも乗りました。田舎ええな〜」と紹介。ファンからは「お胸の揺れがすごい」「破壊力すごい」「ぷるんぷるんしている」などといった感想が寄せられ