おしゃれな紙袋を再利用して作られた、取っ手付きのブックカバーの写真がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいる。無糖きな子さん（＠kinako_unsweetened）が「紙袋で雑なブックカバー作るの好きなんだけど、公園とかにこうやって本だけ持って歩いていくのに良さそうなのできた」という言葉とともに投稿したこの写真には、3.7万件のいいねが集まった。本を持ち歩くのが楽しくなるユニークなリメイクアイデアについ