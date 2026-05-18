◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権最終日（2026年5月17日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）首位と8打差の16位から出た山下美夢有（24＝花王）が1イーグル、7バーディー、3ボギーの64をマークし、通算9アンダーで3位に入った。今季5回目のトップ10入り。2番で1メートルにつけてバーディー先行。4番で落としたが、5番で4メートルを沈めてバウンスバック。7番パー5ではフェアウエーから