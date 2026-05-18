洋菓子店を営むAさん（35歳・男性）は、事業が軌道に乗ったことで老後資金の準備を考え始めました。しかし、立ち上げ当初の資金が苦しい10年間、「国民年金」を未納にしており、「NISAで挽回しよう」と焦ります。実は、経営者が会社員と同じ感覚でNISAを優先すると、万が一の際に思わぬ落とし穴にはまる危険性があります。本記事では、経営者が知っておくべき「資産防衛の鉄則」について、1級FPの桐山昌也氏が解説します。「NISAで