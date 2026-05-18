定年を目前に控えた55〜65歳の人のなかには、「いまから年金受給額を増やすのは難しい」と諦めている人も多いのではないでしょうか。しかし、リタイア直前だからこそ実践できる〈年金受給額を増やす方法〉があることをご存じでしょうか。本稿では、企業年金制度と投資教育を専門として活動しているFPの山崎俊輔氏による著書『老後に4000万円って本当ですか？物価が上がる時代の退職後資産の考え方』（日経BP・日本経済新聞出版）