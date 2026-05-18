岐阜市の長良川で、川に投げた石が水面を跳ねた回数を競う、「水切り」の大会が開かれました。 【写真を見る】長良川で「水切り大会」全国各地から猛者が集結 最高記録は一体…？ この大会は、清流・長良川の魅力を広く知ってもらおうと、岐阜商工会議所が企画したもので、今年で3回目です。関東や広島など全国から約130人が参加し、競技は子どもの部や名人の部など5つの部門に分かれて実施されました。 参加者は長良川で石を選