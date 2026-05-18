サッカーW杯が約１ヶ月後に迫る中、15日に日本代表メンバーが発表された。南野、三苫といった主力を怪我で欠く森保ジャパンで選外となったのが、代表で不動のスタメンだった守田英正だ。守田は今季、所属チーム・スポルティングが欧州チャンピオンズリーグ（CL）でベスト8に進出するなど好調を取り戻したにも関わらず選外となった。 【写真】涙を流したことでも話題になった15日会見での森保監督