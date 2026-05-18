＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞12年216日ぶりの優勝でも、“ビリケンさん”の目に涙はなかった。「ほんまに実感がないというか、そんなに感動することもなく冷静です」。【写真】左ヒジが特徴的ビリケンさんのインパクト大阪で幸運の神様として親しまれる“ビリケンさん”に似ているといわれる36歳・藤本佳則が、逆転でツアー3勝目を挙げた。12年216日ぶりの優