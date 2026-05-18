＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉インパクトは左足体重が正解？竹田麗央に見る飛ばしの“配分”単独首位から出たイングランドの22歳、ロティ・ウォード（イングランド）が、4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「69」と伸ばし、トータル12アンダーで優勝。昨年7月の「ISPS HANDA スコットランド女子