エボラ出血熱の感染が発生したコンゴ（旧ザイール）のイトゥリ州で、病院に運ばれる男性＝16日（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で活動する反政府勢力「3月23日運動（M23）」の報道担当者は17日、実効支配する北キブ州の州都ゴマでエボラ出血熱の感染者1人が確認されたと発表した。北キブ州一帯では隣国ルワンダの支援を受けるM23と政府軍の紛争で深刻な人道危機が続いている。感染が拡大す