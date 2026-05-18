演出家のテリー伊藤（76）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな愛車を購入したことを報告した。【動画】テリー伊藤が購入した、21年前のトヨタ“最高級セダン”の全貌＜前編・後編＞埼玉の自動車販売店を訪れたテリーは、盟友・井倉光一に「買っちゃったんです」と報告。「こちらです」と早速紹介すると、そこには白のトヨタ『セルシオ』が。実は3月に公開された動画で見て気に入っていた1台で、2005年式、4.3リ