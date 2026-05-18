■MLBホワイトソックス 9×ー8 カブス（日本時間18日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場。5打数1安打。3試合連続安打をマーク、チームも延長10回に劇的サヨナラで連勝、貯金を2とした。前日17日はメジャー初となる2打席連続弾で一気にリーグ単独トップに立った村上、チームも勝利し、貯金を1とした。しかし、1回、先発のE.フレディー（33）がカブス打線につ