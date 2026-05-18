お笑いコンビ「エルフ」の荒川さん（29）が、2026年5月14日にインスタグラムを更新。普段とは違う印象のメイクで番組出演したことを報告した。「初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」荒川さんは、ABEMAで配信中の恋愛リアリティー番組「時計じかけのマリッジ」に出演している。インスタグラムでは、「私ごとながら初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」と報告。普段のギャルメイクとは異なる、ナチュラルな印象の