ゴルファーの喜怒哀楽をリアルに描いた人気マンガ『ゴルフは気持ち』をご存知ですか？ 今回は、マンガ『ゴルフは気持ち』（いけうち誠一 著）の第5話「不思議のルール」の中から、スコアアップのヒントになるエピソードを紹介します。 マンガ『ゴルフは気持ち』第5話の衝撃的な展開 いけうち誠一氏によるマンガ『ゴルフは気持ち』の第5話では、トリッキーで難しいコースに挑むゴルファӦ