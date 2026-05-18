両腕が回転するからクラブは大きく移動する連鎖性とは 次は「連鎖性」について説明します。右手を肩の高さに上げて、真っ直ぐ伸ばしてください。手のひらは飛球方向に向けます。その状態から、右ヒジを後ろに引いて、手を体のほうに引き寄せてください。グイと綱引きをする要領です。どうですか? 自然と手のひらが空(