罹災遺跡――火山灰の下にのこる、暮らしの跡 火山灰や溶岩の下に当時の遺構が 「罹災遺跡」とは、地震や洪水、火山噴火といった自然災害、あるいは戦災によって当時の街並みや生活が封じ込められた遺跡のことです。 一般的に遺跡は長い年月をかけて徐々に風化していくものですが、罹災遺跡は災厄に見舞われた「その瞬間」がほぼそのまま保存されているのが大きな特徴といえるでしょう。 なかでも火山噴火による