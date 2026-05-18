福岡県大牟田市で高校生を前に講演したこちらの男性。23年前、当時二十歳の娘を殺害され、犯罪被害者遺族の思いを語り続けてきました。男性が切に訴えるのは「命を大切にしてほしい」という願いです。 ■米村州弘さん（70）「二十歳の娘を殺されたお父さんって、どんな気持ちになると思いますか。ちいちゃんを殺した犯人を憎ん で、そして殺したい。そのように感じるのは当然。私自身も当然そのように考えました。」4月9日、