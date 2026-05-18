米国は和平合意に向けて5つの条件を提示したとファルス通信が報じている。 ・米国はいかなる補償金・損害賠償金の支払いも行わない ・イランから米国へウラン400キログラムの搬出・移送 ・イランの原子力インフラを1つの施設群に限定 ・イランの凍結資産の25％未満しか解放しない ・交渉再開を条件に、あらゆる敵対行為を停止 トランプ米大統領は忍耐が限界に近づいているとして「イランは早急に動いたほうがいい、さも