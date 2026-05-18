イラン国防省米イスラエルによる攻撃に応戦できる態勢にある イラン国防省報道官は、攻撃あれば即座に対応が可能だと述べ、米国とイスラエルの指導者を「世界で最も嫌われている人物」と非難した。 多くの国が「米国の威信の崩壊」そして「単独行動主義の終焉」と認識している。この戦争を世界秩序の転換点として位置づけている。我々はトランプ米大統領とネタニヤフ首相による侵略・攻撃に対しいつでも応戦可能だ。