17日夕方、上山市の市道で、走行中の路線バスに軽乗用車が追突する事故がありました。バスを運転していた54歳の男性が腰の痛みを訴えています。また、乗客5人と軽乗用車を運転していた27歳の女性にけがはありませんでした。17日午後5時10分頃、上山市仙石の市道上で、走行中の路線バスに軽乗用車が追突する事故がありました。警察によりますとこの事故で、バスを運転していた山形市の54歳の男性が腰の痛みを訴えています。また、バ