◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）の敵地・エンゼルス戦に先発し、メジャー自己最長７回、最多８奪三振で４安打１失点の快投で、今季２勝目の権利を得て降板した。計９１球を投げて、直球は３７球でわずか４１％。変化球主体の投球でエ軍打線を翻弄した。先発での無四球投球は渡米後初となった。