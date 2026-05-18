ストックしておくととても便利な「冷凍パイシート」。初心者さんでも、これさえあればサクふわの本格パイが驚くほど簡単に作れます。今回は、朝食にうれしいおかずパイから、おもてなしにぴったりのスイーツまで、レシピ8選をご紹介。手作りならではの贅沢を味わってみませんか？【焼くまで10分】ウインナーパイソーセージに細長く切ったパイシートを巻きつけて焼くだけの、スピードレシピです。オーブンに入れるまでわずか10分と