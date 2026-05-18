◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月18日アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発登板し、メジャー自己最長となる7回を投げ、4安打1失点の好投で2勝目の権利を得て救援陣にバトンを渡した。初回は1死からトラウトに右中間へ二塁打されたが、シャヌエルをフォークボールで空振り三振、ソレアを97.5マイル（約156.9キロ）の直球で三ゴロに仕留めてリズム