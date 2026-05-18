赤色灯18日午前1時15分ごろ、津市美杉町八知で「家が燃えている」と119番があった。津南署や地元消防によると、この家に住む無職加藤隆さん（75）が顔や腹部にやけどを負って病院へ搬送されたほか、妻（74）と息子（42）の2人と連絡が取れていない。署は出火原因や詳しい状況を調べている。同じ敷地内に木工所もあるという。現場はJR伊勢鎌倉駅から南西に約1キロの住宅地。