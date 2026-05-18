モスクワ州知事が公開したウクライナの無人機攻撃による被害の画像＝17日、モスクワ郊外（知事の通信アプリから、AP＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ウクライナ国防省は17日、2022年2月のロシアの侵攻開始以来、最大規模の攻撃を首都郊外のモスクワ州などで実施したと発表した。16日夜から17日朝にかけ多数の無人機で各地を攻撃。ロシアが13〜14日に大量の無人機やミサイルでウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で応酬が