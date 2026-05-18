吉野家は、2026年5月14日11時から28日15時まで「トッピング祭」を開催しています（一部店舗を除く）。「トッピング祭」では、6種のトッピングが110円（テイクアウトなら108円）で楽しめます。牛丼以外にも自由にトッピング「トッピング祭」の対象は、新登場の「明太高菜マヨ」を含む、鬼おろしポン酢・クワトロチーズ・キムチ・ねぎ玉子・ねぎラー油の全6品です。牛丼はもちろん、定食や話題の牛丼・油そばセットなど、さまざまな