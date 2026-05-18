Nothingは5月14日、オープンウェアラブルステレオ（OWS）イヤホン『Ear (open)』の新色ブルーを発売した。価格は1万9800円（税込）。 新色ブルーは、『Phone (3a)』や『Phone (4a)』に採用されたブルーをベースにさらに進化させたもの。青いテニスコートやトレーニング機器、レトロエレクトロニクス、レトロフューチャーなインテリア、アーティストDe Wain Vale