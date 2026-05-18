ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、YouTubeチャンネル「おもしろ地理」でさまざまな道を紹介している道マニア歴24年のかずまるさんと、珍しい道や変わった標識などを求めて全国を巡る道マニア歴22年の石井良依（らい）さんの2人が、静岡県の浜名湖に浮かぶ“小さすぎる謎の島”を調査します。 【写真を見る】2棟の建物しかない人工島はなぜできた？静岡・浜名湖に浮かぶ“