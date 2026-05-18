藤井聡太六冠が最高峰のタイトル「名人戦」第4局に勝って4連覇を達成しました。 【写真を見る】藤井聡太六冠名人戦タイトル防衛し４連覇達成 「結果が出せて良かった」 藤井聡太六冠（23）に糸谷哲郎九段（37）が挑む名人戦七番勝負。藤井六冠が防衛に王手をかけて迎えた第4局はおとといから大阪府高槻市で行われました。 対局は藤井六冠が123手で勝ち、開幕から負けなしのストレートで防衛し4連覇を達成しました。 藤井