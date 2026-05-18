「キユーピー」と聞くと、マヨネーズの会社の赤ちゃんのようなマークを思い浮かべる人が多いだろう。そのルーツをたどると、一企業の独自キャラクターではなかったことが見えてくる。大正時代、日本にはさまざまな“キューピー”が存在していた。ブランドの意外な歴史を振り返る。※本稿は、作家の友利 昴『明治・大正のロゴ図鑑 登録商標で振り返る企業のマーク』（作品社）の一部を抜粋・編集したものです。マヨネーズのキユーピ