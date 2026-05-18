現地時間５月16日に開催されたブンデスリーガの最終節で塩貝健人を擁する16位のヴォルフスブルクが、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人トリオが所属する18位のサンクトパウリと対戦。残留争い直接対決に３−１で勝利し、自動降格を回避し、入れ替え戦行きを決めた。前日、まだ１キャップながら、北中米ワールドカップの日本代表メンバーに選出された塩貝は88分から途中出場。短時間ながら、鋭い突破で藤田のファウルを誘