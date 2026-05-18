【その他の画像・動画等を元記事で観る】 京本大我主演のドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』。その6・7話のあらすじが公開となった。 ■『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ” 本作は美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本大我）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。吸血鬼の御崎が「念写」（※血液からその