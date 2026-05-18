ウォーレン・クロマティが左手親指を骨折し、吉村禎章は左膝じん帯断裂。東京ドームが開場した1988年（昭63）は故障者が続出した。ケガした人には申し訳ないが、その分出番は増えた。それまで守るのは一塁かライトだったが、6月下旬からセンターが多くなった。優勝が絶望的になった終盤。9月20日の中日戦（ナゴヤ球場）だった。高校時代にスライディングで痛めた左膝に水がたまっている状態。加えて2日前の試合で右足に自打