政府が国債の販売先の多様化を進めている。金融政策の正常化を進める日本銀行が国債の買い入れを減らす中、海外投資家や個人への販売を増やして過度な金利上昇を防ぎ、利払い費を抑える狙いがある。日銀購入額減財務省理財局の安藤浩和・国債政策情報室長らは４月下旬、中東を拠点とするヘッジファンドの担当者と省内で面会した。日本の財政政策や経済情勢についての質問に、安藤氏らが英語で丁寧に説明した。財務省は各国の