「ホワイトソックス９−８カブス」（１７日、シカゴ）ホワイトソックスがサヨナラでシカゴ対決に勝ち越し。貯金を今季最多の２とした。村上宗隆内野手は同点の九回に二塁打を放つなど、５打数１安打をマークした。３点差の九回にコンフォートに同点３ランを浴びたホワイトソックス。それでも１死から村上が二塁打を放ってチャンスメークした。ここで九回に失策で同点のピンチを招いてしまったバルガスは決定打を放てず、マ