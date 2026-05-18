IYO SKY「夫婦であることをご報告」プロレス界に驚きのビッグカップルだ。17日、世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍する女子レスターのIYO SKY（元・紫雷イオ）が、元新日本プロレスでWWEに移籍したNARAKU（元・EVIL）との結婚をインスタグラムで発表。ファンから祝福の声が続出した。IYO SKYは2人で撮ったウェディングフォトを公開。「いつも温かい応援をしてくださる皆さまへ。私事ではございますが、この度、WWE所属のNAR