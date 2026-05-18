子どもが立ち止まった時、私たち大人はつい「正しい道」へ引き戻そうと必死になってしまいます。けれど、いつだって「正しさ」だけが子どもを救うわけではありませんよね。今回は、筆者の知人のエピソードをご紹介します。 「学校へ行くこと」＝「当たり前」 私は数年前から、息子夫婦と中学2年生の孫娘と同居しています。半年ほど前、突然、孫が理由も言わずに学校を休みがちになりました。 私の世代は「学校は毎日