カナダ・オンタリオ州の監査総長事務所が州政府で使われているAIシステムを調べたところ、医療機関向けのAI医療記録作成システムで重大な誤りが相次いでいたことが分かりました。Office of the Auditor General of Ontariohttps://www.auditor.on.ca/en/content/specialreports/specialaudits/en2026/AR_2026_AI_EN.htmlOntario auditors find doctors' AI note takers routinely blow basic factshttps://www.theregister.com/ai-