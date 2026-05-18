焼け跡から1人の遺体が見つかりました。17日夕方、北九州市若松区のアパートで火事がありました。17日午後5時半ごろ、北九州市若松区小石本村町で近くに住む人から「アパートの1階部分から煙が見える。」など消防に複数の通報がありました。火は木造2階建てのアパートの1階の一室を焼き、約5時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家に1人で住む60代の男性