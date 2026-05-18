今日18日(月)は九州から東北の広い範囲で晴れて、30℃以上の真夏日となる所が多いでしょう。北海道は雲が広がりやすく、道北の一部で夜遅くに雨が降りそうです。沖縄は梅雨の晴れ間が広がりますが、にわか雨の所があるでしょう。広く晴天北と南は雨の所も今日18日(月)、本州付近は高気圧に覆われ、九州から東北にかけての広い範囲で晴れるでしょう。にわか雨はなく、洗濯物を外に干したままでも安心してお出かけできそうです。非