【マネーの教科書】#109「串カツ田中」は「ユニシア」へ 上場企業の社名変更が定着するかは“芸”次第ビットコインの価格に復活の兆しが見えている。円建てのビットコイン価格は、昨年11月に「200日移動平均線」を下に突き抜けてから下落が加速し、今年2月上旬には1000万円を割った。しかし、その後は緩やかに回復。5月12日時点で約1280万円まで上昇し、再び200日移動平均線の水準に近づいている。200日移動平均線とは、過去