【経済ニュースの核心】被害額最高1億円！米IT大手Metaを“国内初”集団提訴、弁護団が語る裁判のキモは実業家の前澤友作氏が率いる「カブ＆ピース」が、2026年1月期（第2期）の決算概況を公開した。カブアンドは、「お金配り」で話題になった前澤氏が24年にはじめた新サービスだ。同社が展開する電気・ガスなど生活インフラサービスを利用することで、同社の未公開株を受け取れる「株引換券」を得ることができる仕組みだ。「