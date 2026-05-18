◆春季高校野球関東大会▽２回戦山梨学院１０―３水城＝７回コールド＝（１７日・千葉県野球場）この日、最高気温３０度を記録した千葉市。千葉県野球場の客席にも容赦なく、強烈な太陽光線が降り注いだ。三塁側のスタンドでは、水城（茨城２位）の控え部員、父母会のみならず、駆けつけた応援委員やチアリーダーが大きな声を張り上げ、奮闘を後押しした。「せっかくだからバスを１台借りて、みんなで応援に行こうって。朝、