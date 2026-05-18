女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が１８日、第５話の放送を迎える。黒木演じる主人公・星野茉莉との間に因縁がある、幹事長秘書役の山口馬木也がコメントを寄せた。放送開始以来、本作は新感覚の“選挙エンターテインメント”として話題を呼んでいる。黒木は、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書役。野呂佳代演じる政治素人のスナ