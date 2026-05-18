◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節千葉０―２鹿島（１７日・フクアリ）鹿島の東地区１位が確定した。敵地で千葉を２―０で下し、２位ＦＣ東京との勝ち点差を５に広げ、１試合を残して首位を決めた。得点者はＭＦ荒木遼太郎とＦＷ師岡柊生。＊＊＊この結果を受けて、西地区１位との“優勝決定戦”に駒を進めることが決まった。西の１位は神戸と名古屋の２クラブに絞られており、最終節（２３日）の結果次第とな