大柄ではないからこそ努力で身につけた長所今シーズン限りでの引退を発表した日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF岩清水梓。12歳で下部組織に入り、10代からチームの中心として活躍。なでしこジャパン（日本女子代表）では世界一に貢献するなど、ディフェンダーとして数々の栄光を手にしてきた。39歳までベレーザ一筋でプレーを続けた彼女の足跡を振り返る。岩清水という選手を語る上で欠かせないのは、飽くなき向上心とここ一